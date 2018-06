Anno 1800: Trailer von der E3 2018: Kameraflug über eine Stadt - 4Players.de

Bei der PC Gaming Show 2018 wurde Anno 1800 von Ubisoft Blue Byte im Schnelldurchlauf präsentiert - ohne neue Details oder gar einen angepeilten Releasetermin zu offenbaren. Bei der Ubisoft-Pressekonferenz wurde das neue Anno-Spiel übrigens gar nicht thematisiert.Das von Burkhard Ratheiser (Executive Producer) als PC-exklusives Echtzeit-Strategiespiel beschriebene Anno 1800, das im Prinzip eine Mischung aus City Builder, Wirtschaftssimulation und Seeschlachten sei, wurde mit einem Trailer kurz präsentiert. Das Video besteht aus einem Kameraflug über eine Stadt. Am Ende sind einige Kriegsschiffe zu sehen.Darüber hinaus riefen die Entwickler dazu auf, sich auf Anno-Union (Community-Webseite) aktiv an der Produktion zu beteiligen. Aktuell wird über fünf Schiffsmodelle abgestimmt: "Hier dargestellt sind fünf Schiffe die normalerweise für die diversen AI Fraktionen im Spiel reserviert sind. Während Ihr nicht in der Lage sein werdet diese AI Schiffe in eurer Werft zu bauen, wird es Möglichkeiten geben sie im Spiel zu erwerben, wie beispielsweise als Diebesgut von Piraten. Heute wollen wir von Euch wissen, welches dieser Schiffe Euer persönlicher Favorit ist, bevor es in die zweite Stufe geht." Den Anno-Union-Blog findet ihr hier Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer