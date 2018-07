Anno 1800: Kraftwerke, Elektrizität, Öl-Hafen und Eisenbahnen - 4Players.de

Die nötige logistische Infrastruktur zum Betrieb eines Kraftwerks

Erreicht man in ANNO 1800 die vierte Bevölkerungsstufe, wird man der eigenen Industrie durch Kraftwerke und Elektrizität einen immensen Produktionsschub verschaffen können. Mit elektrischer Energie lässt sich die Produktivität von "modernen Fabriken" beträchtlich steigern, wodurch sich zum Beispiel eine Menge Platz für zusätzliche Fabriken sparen lässt."Natürlich waren das Speichern und der Langstreckentransport von Energie damals noch reine Zukunftsmusik, weshalb Deine Kraftwerke auch nur Fabriken in ihrer unmittelbaren Umgebung versorgen können. Dabei können alle Fabriken sowie handwerkliche Betriebe von Strom profitieren, während Farmen (zum Beispiel für Schweine oder Getreide) hieraus keinen Vorteil ziehen können. Dabei gibt es sowohl solche Fabriken, die durch Strom im Nachhinein verbessert werden können, während andere modernere Produktionsstätten erst nach dem Anschluss ans Stromnetz überhaupt den Betrieb aufnehmen können. Dabei ist es uns natürlich auch wichtig diesen großen Schritt in die schöne neue Welt entsprechend optisch in der Spielwelt umzusetzen, zum Beispiel durch Straßenlaternen und Masten entlang der ans Stromnetz angeschlossenen Straßen. Aber auch die einfachen Karrenschieber werden bei Produktionsraten von bis zu 200% schnell überfordert, und dementsprechend durch moderne dampfbetriebene Karren ersetzt. Auch das User-Interface der Fabriken wird unter Strom gesetzt", schreiben die Entwickler Nicht nur moderne Fabriken sind energiehungrig. Auch die Investoren (fünfte und letzte Bevölkerungsstufe) und ihre modernen Stadthäuser wollen mit ausreichend Strom versorgt werden. Allerdings benötigen Kraftwerke zur Produktion von Elektrizität fossile Brennstoffe, und zwar reichlich. Diese Ressourcen müssen natürlich zu den Kraftwerken transportiert werden und hier kommt die Eisenbahn ins Spiel.Die Entwickler schreiben weiter: "Um deine Metropolen mit Strom zu versorgen wirst du den Weg für die Eisenbahn ebnen müssen, um die nötigen Brennstoffe zu transportieren. Hier kommt zum Beispiel Dein Öl-Hafen ins Spiel, an dem Deine Tanker anlegen können, um ihre Ladung in riesigen Tanks zu speichern. (...) Den tonnenschweren Verbrauch der Kraftwerke über das herkömmliche Straßennetz zu befördern, würde schnell die ganze Logistik Deiner Metropole in die Knie zwingen. Züge werden an Deinen Öl-Häfen beladen und transportieren den Brennstoff dann zuverlässig zu sämtlichen vernetzten Kraftwerken. (...) Das Erstellen eines zuverlässigen Stromnetzes ist also keine leichte Aufgabe; Öl will gefunden und gefördert werden, die nötige Arbeitskraft und Logistik muss gewährleistet sein und am Ende muss alles in einem Kraftwerk zusammenlaufen. Um sicherzustellen, dass möglichst viele Deiner Fabriken von der Stromversorgung profitieren, zahlt sich hier also eine clevere und Vorrauschauende Stadtplanung in Deinen Produktionsbezirken aus."Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer