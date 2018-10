Anno 1800: Überblick über die Einstellungsmöglichkeiten für "eigene Spiele" - 4Players.de

"Einkommen - Bestimmt wie viel Geld eure Bewohner generieren.

Rückerstattung der Baukosten Wenn du ein Gebäude zerstörst um Platz für die neue Parkanlage zu schaffen, möchtest du das Baumaterial und Geld wiederhaben?

Gebäudeverschiebung - Entscheide ob du Gebäude frei verschieben möchtest, oder ob damit Kosten verbunden sind.

Auffüllen von Handelsposten - Beeinflusst wie schnell Drittparteien, wie Eli Bleakworth z.B., die Güter, die sie anbieten, wieder aufstocken.

Stadtereignisse - Manche Menschen wollen die Welt brennen sehen, andere bevorzugen das friedliche Aufbauen ohne nervige Feuer und Aufstände.

Instandhaltungskosten - Die laufenden Kosten eines Gebäudes abzuschalten kann das Spiel extrem einfach machen.

Questfrequenz - Wenn ihr viele Quests machen wollt, könnt ihr hier die Häufigkeit einstellen, mit der KI Mitspieler und Neutrale Fraktionen Quests für euch generieren."

In Anno 1800 wird es neben den drei grundlegenden Schwierigkeitsstufen (Normal bis Experte) auch diverse Einstellungsmöglichkeiten für "eigene Spiele" geben. Ähnlich wie in bisherigen Anno-Spielen wird es einen dynamischen Schwierigkeitsbalken geben, der zeigt, wie hoch die Herausforderung auf Basis der gewählten Einstellungen ist.Zunächst beginnt man mit Optionen, welche die Spielwelt direkt beeinflussen: Weltgröße der Startsession, Inselschwierigkeit (Pfannkuchen-Insel vs. Insel mit vielen Bergen oder Flüssen), Inselgröße, Verfügbarkeit von Rohmaterialien und Anzahl der Fruchtbarkeiten auf einer Insel. Die Anzahl der Startschiffe (nur das Flaggschiff, kleine Handelsflotte oder eine kleine Flotte mit Kriegsschiffen), das Startkapital, der Starthafen und eine direkt aufgedeckte Karte sollen einen großen Einfluss auf die Dauer einer Partie haben. Gemäß der Angaben der Entwickler kann außerdem festgelegt werden:Im Anschluss kann man bis zu drei KI-Charaktere sowie Neutrale Fraktionen, wie Händler oder verfluchte Piraten, auswählen. Jeder Charakter verfügt über seine eigene Persönlichkeit, welche ebenfalls die Schwierigkeit beeinflusst. Abschließend wird ein einzigartiger Seed-Code erstellt, falls man erneut auf dieser Karte mit den gleichen Einstellungen spielen möchte. Dieser Code kann auch mit anderen Spielern geteilt werden.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau