Anno 1800: Technischer Testlauf startet noch im November; Anmeldungen weiterhin möglich - 4Players.de

CPU: Intel i5 3470 oder AMD FX 6350

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 670 GTX oder AMD Radeon R9 285

Betriebssystem: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10 (jeweils 64-bit)

Festplattenspeicher: 26 GB

CPU: Intel i5 4690k oder AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce 970 GTX oder AMD Radeon RX 480

Betriebssystem: Microsoft Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10 (jeweils 64-bit)

Festplattenspeicher: ca. 50 GB

Ubisoft möchte einen technischen Testlauf von Anno 1800 noch "Ende November" starten. Interessierte Spieler können sich auf der Webseite Anno Union weiterhin mit ihrem Uplay-Account registrieren. "Wir werden die Einladungen an die ausgewählten Unionmitglieder einige Tage vor Beginn des Tests versenden. Behalte dein Emailpostfach im Blick, um zu sehen, ob du zu den Auserwählten gehörst", heißt es.Der technische Test beinhaltet nicht das gesamte Spiel. Es wird auf die Bevölkerungsstufen 1 bis 3 beschränkt sein. Die Kampagne wird nicht spielbar sein. Außerdem wird nur die englische Sprachversion geboten. Eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) muss zudem unterzeichnet werden."Das bedeutet, dass außerhalb unserer speziellen Test-Foren nicht über das Spiel gesprochen werden darf. Es dürfen zudem keine Bilder und Videos aufgenommen werden, und Du darfst das Spiel während dieses Tests nicht live streamen. Wir wissen, dass viele von Euch sich sehr auf das Spiel freuen und Eure Erlebnisse mit anderen teilen wollt. Da es sich hier aber um einen technischen Test handelt bei dem wir wissen das Dinge nicht funktionieren werden ist dies nicht der richtige Zeitpunkt.""Es handelt sich um einen technischen Test. Du musst damit rechnen, dass manche Dinge eventuell nicht funktionieren werden (oder sogar sollen). Dieser Test dient dazu uns für die Entwicklung wichtige Einblicke zu Themen wie Spielbalance oder Spiel-Performance zu geben. Der Test ist keinesfalls repräsentativ für das fertige und auf Hochglanz polierte Spiel das Du nächstes Jahr in Händen halten wirst (und das Dank Deiner Hilfe in diesem Test noch besser werden wird)."Nur für die Testversion gelten folgende Systemanforderungen.Aktuelle Minimalanforderungen:Aktuelle empfohlene Anforderungen:"Da sich Anno 1800 noch inmitten der Entwicklungs- und Optimierungsphase befindet sind diese Systemanforderungen nicht repräsentativ für das fertige Spiel. Gerade dieser technische Test sollte uns dabei helfen weitere Aspekte bei denen wir noch Optimierungen vornehmen können zu finden."Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau