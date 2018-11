Anno 1800: Diplomatie, Ruf und Beziehungen zu Nicht-Spieler-Charakteren - 4Players.de

"Allianz: Alliierte werden eure Schiffe und Häfen beschützen, wenn sie angegriffen werden. Wenn ihr jemandem den Krieg erklärt, werden eure Alliierten euch in den Krieg folgen. Eine Allianz zu bilden erfordert üblicherweise einen sehr guten Ruf bei der entsprechenden Fraktion.

Handelsrechte: Dieser Vertrag ermöglicht es euch, mit dieser Fraktion zu handeln, also Güter einzukaufen oder zu verkaufen. Er ist leichter zu erreichen als eine Allianz.

Frieden: Der Frieden bewirkt, dass beide Parteien einander nicht angreifen können. Krieg kann aber jederzeit erklärt werden.

Krieg: Wenn Krieg erklärt ist, können eure Schiffe alle Schiffe des Gegners angreifen, sowie auch deren Gebäude. Handelsabkommen und Allianzen werden sofort beendet. Alliierte eures neuen Gegners werden ihn nun auch im Krieg gegen euch unterstützen."

Visualisierung der diplomatischen Beziehungen. Aktuell besteht ein Friedensvertrag mit Willie Wibblesock.

"Schmeicheln: Ein Kompliment hier, ein Kompliment da ... Übertreibt es nur nicht, denn irgendwann kann euer Gegenüber euer Geschleime nicht mehr hören und wird euch sogar weniger mögen.

Beleidigen: 'Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.' Nun ja, vielleicht möchtet ihr, dass der andere euch den Krieg erklärt. Dann seid ihr zumindest nicht schuld und die anderen Charaktere werden euch nicht dafür rügen!

Geschenk anbieten: Wer würde kein Geldgeschenk annehmen? Nun, manche Charaktere in Anno 1800 mögen den Gedanken an Bestechung wirklich nicht. Bei ihnen werdet ihr mit Geld nicht weit kommen.

Eine Quest erfüllen: Für manche zählen Taten mehr als Worte. Erledigt eine Quest für sie, um ihre Gunst zu gewinnen. Aber bloß nicht mittendrin aufgeben oder versagen! Das würde euer potenzieller neuer Freund gar nicht gut finden."

In der Welt von Anno 1800 hat jeder Nicht-Spieler-Charakter, der die Inselwelt besiedelt, eine eigene Persönlichkeit und ein grundlegendes Diplomatie-System sorgt dafür, dass man mit ihnen auf unterschiedliche Arten interagieren kann. Das System funktioniert auf Basis von Ruf. Neutrale Fraktionen sind eine Ausnahme, da sie nicht in direkter Konkurrenz zum Spieler stehen."Der Ruf bezeichnet aber nicht nur die Beziehung zum Spieler, sondern auch das Verhältnis dieser Nicht-Spieler-Charaktere untereinander. Der Ruf selbst ist ständig in Bewegung. So werden zum Beispiel aggressive Aktionen eines Charakters die Meinung eines anderen Charakters beeinflussen, der von einer friedlichen, wohlhabenden Utopie träumt. Umso länger die Partie andauert, desto wahrscheinlicher, dass diese beiden Charaktere ihre Verträge brechen und sogar in den Krieg gegeneinander ziehen werden. Der Ruf ist ebenfalls der entscheidende Faktor bei jeder diplomatischen Aktion im Spiel. Diese erlauben euch, unterschiedliche Verträge mit den Zweiten Parteien und den Piraten zu vereinbaren", erklären die Entwickler In Anno 1800 gibt es vier unterschiedliche Verträge und die Wahrscheinlichkeit, sich auf einen Vertrag zu einigen, hängt vom Ruf zwischen den Charakteren ab - sowie von deren Persönlichkeit:Eine Besonderheit ist die "Waffenruhe", auf die man sich nur für eine begrenzte Zeit einigen kann. Während dieser Vereinbarung sind beide Parteien außer Stande, Krieg gegen den anderen zu erklären. Eine Waffenruhe kann nicht gebrochen werden."Die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Verhandlung ist vom Ruf abhängig. Meistens ist es im Interesse des Spielers, eine möglichst gute Beziehung zu den anderen zu haben. So erhöhen sich die Chancen beim Verhandeln von Handelsrechten und Allianzen. Die andere Partei könnte direkt zusagen oder ablehnen. Als dritte Möglichkeit könnte euer Gegenüber aber auch zusätzlich Geld verlangen, bevor er zustimmt. Das hängt von den Charaktereigenschaften des Verhandlungspartners und seiner oder ihrer eigenen Hemmschwelle dieses Vertrags ab."Direkte Möglichkeiten zur Ruf-Veränderung:Neben diesen direkten Aktionen gibt es "versteckte" Aktionen. Zum Beispiel wird Artur Gasparov es toll finden, wenn ihr ein Museum errichtet. Auf der anderen Seite wird es ihm gar nicht gefallen, wenn ihr viele Fabriken baut (Verschmutzung). Alonso, der kriegshungrige Wahnsinnige, wird euch mehr und mehr mögen, wenn ihr in den Krieg gegen andere zieht. Beryl O'Mara, die Lady des organisierten Verbrechens, wird es hingegen gar nicht freuen, wenn ihr Krieg gegen ihren Schützling Willie Wibblesock anfangt.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau