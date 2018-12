Anno 1800: Anmeldung zur Closed Beta; Anno 1602 wird bis zum 22. Dezember verschenkt - 4Players.de

Bis zum 22. Dezember (um 12 Uhr) verschenkt Ubisoft den Klassiker Anno 1602: Erschaffung einer neuen Welt via Uplay ( zur Webseite )."Zum 20-jährigen Jubiläum der Anno-Reihe können Spieler Anno 1602: Erschaffung einer neuen Welt, welches 1998 veröffentlicht wurde, kostenlos spielen. Das Spiel handelt in der Frühen Neuzeit und lädt die Spieler ein, eine Inselwelt zu entdecken, sie zu kolonisieren und zu erweitern, mit anderen Inseln zu handeln und sie vor möglichen Feinden zu schützen. Anno 1602 ist der erste Teil einer langen Serie von erfolgreichen Städtebau-Simulationen und war vor 20 Jahren ein Genre-Pionier. Ab heute kann der Titel auf Uplay bis zum 22. Dezember kostenlos heruntergeladen werden", schreibt der Publisher.Darüber hinaus können sich interessierte Spieler für die Closed Beta von Anno 1800 anmelden ( zur Anmeldung ), die vom 31. Januar um 20 Uhr bis 4. Februar um 20 Uhr stattfinden wird. Das Aufbau-Strategiespiel wird am 26. Februar 2019 weltweit auf PC veröffentlicht. Unsere Vorschau von Anno 1800 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau