Anno 1800: Erste Eindrücke aus dem Mehrspieler-Modus der geschlossenen Beta - 4Players.de

Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC)

Im aktuell laufenden geschlossenen Betatest von Anno 1800 wir berichteten ) kann erstmalig der Mehrspieler-Modus des Aufbau-Strategiespiels ausprobiert werden. Der folgende Eindruck stammt somit aus einer Version, die sich noch in Entwicklung befindet.Die Multiplayer-Partien funktionieren im Prinzip wie "Freie Spiele" im Solo-Modus. Bis zu vier Mitspieler dürfen an den Partien teilnehmen und ihr Inselreich erobern, was natürlich entsprechend große Karten oder mehr Konflikte voraussetzt. Auch computergesteuerte Figuren dürfen mitspielen (maximal vier Spieler inkl. KI-Gegner pro Karte). Andere Fraktionen wie Piraten und freie Händler lassen sich ebenfalls zu- oder abschalten. Diverse Einstellungen an der Karte, den Wirtschaftselementen, den Ereignissen und den Siegbedingungen (Bevölkerungszahl erreichen, Investoren ansiedeln, Allianzen schmieden, Gewinn erzielen, Monumente bauen etc.) können vor dem Start vom Host festlegt werden.Multi-Session-Partien, also wenn man sowohl eine Siedlung in der Alten Welt als auch eine Kolonie in der Neuen Welt hat, funktionieren auch im Mehrspieler-Modus reibungslos. Einen kooperativen Spielmodus, bei dem sich zwei Spieler um eine Siedlung kümmern können, gibt es aktuell nicht - wobei sich solch eine Variante bei der Verwaltung der Siedlung in der Neuen Welt und der Alten Welt durchaus anbieten würde. Selbst wenn man ein Team aus mehreren Spielern bildet und somit eine Allianz schließt, fehlen viele Vorteile - man muss die Position des Mitspielers trotzdem auf der Karte suchen. Auch die Positionen der Schiffe werden anfänglich nicht automatisch geteilt.Eine Möglichkeit zur Veränderung der Spielgeschwindigkeit gibt es im Multiplayer aktuell nicht. Es gibt zwar einen Pause-Knopf, aber der öffnet lediglich das Chat-Fenster. Aufgrund der fehlenden Zeitbeschleunigung spielt sich Anno 1800 im Multiplayer vor allem in der Anfangsphase ziemlich gemächlich und gemütlich. Eine Abstimmungsfunktion zwischen den Nutzern zum möglichen Einsatz einer Zeitbeschleunigung fehlt beispielsweise.Die Stabilität der Mehrspieler-Partien war bisher gut, ist aber noch ausbaufähig. In einer drei Stunden langen Partie mit zwei menschlichen Spielern und einem KI-Gegner gab es zwei Verbindungsabbrüche aufgrund von asynchronen Daten zwischen Host und Client. Nach einer entsprechenden Fehlermeldung wurde automatisch bei beiden Spielern ein Speicherstand geladen, der nur wenige Sekunden vor dem jeweiligen Fehler gemacht wurde.Der geschlossene Betatest läuft noch bis zum 4. Februar um 19 Uhr. Die Vollversion von Anno 1800 wird ab dem 16. April 2019 erhältlich sein. Erst kürzlich konnten wir die Einzelspieler-Kampagne anspielen und die Neue Welt besiedeln ( zur Vorschau ).