Anno 1800: Öffentlicher Betatest wird direkt vor dem Verkaufsstart stattfinden - 4Players.de

Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC)

An dem Wochenende vor der Veröffentlichung von Anno 1800 wird Ubisoft einen öffentlichen Betatest veranstalten. Die Open Beta wird vom 12. bis 14. April 2019 auf Windows PC stattfinden. Interessierte Spieler sollen diese Website im Auge bekommen. Welche Inhalte die Beta umfassen wird, ist unklar. Erst kürzlich ist der geschlossene Betatest abgeschlossen worden. Die Vollversion wird am 16. April 2019 erscheinen. Spieler, die Anno 1800 vorbestellen, erhalten das Imperium-Paket mit zusätzlichen Inhalten für das Spiel. Besitzer der Digital Deluxe Edition und der Pionier Edition haben Zugang zu weiteren Inhalten, einschließlich der Anarchist-Erweiterung (DLC). Zur Vorschau : Am 16. April 2019 sticht mit Anno 1800 der siebte Teil der beliebten Aufbau-Strategiereihe aus Deutschland in See. Wir konnten vorab die Segel setzen und sowohl einen Blick auf die Kampagne als auch die Eroberung der Neuen Welt im Freien Spielmodus werfen. Nach den beiden Zukunftsausflügen hat Ubisoft ein wirklich heißes Eisen im Feuer ...Letztes aktuelles Video: Closed Beta-Trailer