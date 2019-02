Anno 1800: Ohne Mikrotransaktionen; Updates und Erweiterungen geplant - 4Players.de

Im "Union Talk" sprachen Dirk Riegert (Creative Director), Marcel Hatam (International Brand Manager) und Bastian Thun (Community Developer) über ihre Eindrücke der Closed Beta und die Resonanz der Spieler auf Anno 1800 . Während wir bereits die über Balance-Verbesserungen, das Einflusssystem, Desyncs und Co. berichtet hatten , griffen die Entwickler fast schon nebensächlich ein heikles Thema auf, und zwar mögliche Mikrotransaktionen. Diese Mikrotransaktionen konnten vor einiger Zeit noch nicht kategorisch ausgeschlossen werden, was einige Spieler skeptisch werden ließ, aber nun erteilten Dirk Riegert und Marcel Hatam eben solchen "Micro Transactions" eine klare Absage . In Anno 1800 wird es keine Mikrotransaktionen geben (ab 11:55 Min. im Union-Talk-Video ).Außerdem soll das Aufbau-Strategiespiel nach dem Verkaufsstart am 16. April 2019 sowohl mit kostenlosen Updates als auch kostenpflichtigen Zusatzinhalten/Erweiterungen versorgt werden. Generell wollen sie sich an der bisherigen Anno-Reihe orientieren, hieß es. Obwohl sie schon sehr viele Ideen für Erweiterungen und Neuerungen hätten, sei bisher nur "Der Anarchist (DLC)" als Bestandteil der Digital Deluxe sowie der Pionier Edition spruchreif. Der Anarchist Dr. Hugo Mercier ist ein neuer Charakter mit eigenen Aufträgen und Gegenständen - sowie einem Spielerporträt und einem Unternehmenslogo zur Individualisierung des eigenen Profils.Letztes aktuelles Video: Closed Beta-Trailer