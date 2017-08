Age of Empires 4: Microsoft beauftragt Relic Entertainment mit der Entwicklung - 4Players.de

Microsoft hat Age of Empires 4 exklusiv für Windows 10 und PC angekündigt - es wird also nicht über Steam erhältlich sein. Da man die Ensemble Studios im Jahr 2009 geschlossen hatte und sich ehemalige Mitarbeiter mittlerweile auf zahlreiche andere Studios verteilt haben, hat man jetzt die Sega-Truppe von Relic Entertainment unter der Leitung von Adam Isgreen mit der Entwicklung des Strategie-Titels beauftragt. Die Markenrechte bleiben jedoch bei Microsoft, das auch als Publisher für das Spiel fungiert.Bei den Machern von Titeln wie Company of Heroes oder Homeworld freut man sich auf die Chance und schreibt auf der eigenen Webseite , dass mit den Arbeiten an dieser "legendären Marke" ein Traum für das Team in Erfüllung gehen würde. Das erste Age of Empires erschien 1997 und damit im gleichen Jahr, in dem Relic gegründet wurde. Seit 2005 warten Fans auf einen neuen Teil der Reihe.Um die Wartezeit bis voraussichtlich Ende 2018 zu überbrücken erscheint am 19. Oktober mit Age of Empires: Definitive Edition noch ein Remaster des ersten Teils. Ab morgen startet eine geschlossene Beta, für die man sich hier noch registrieren kann Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer