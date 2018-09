Thronebreaker: The Witcher Tales: Termin des Rollenspiels mit Gwent-Kartenkämpfen - 4Players.de

CD Projekt RED wird Thronebreaker: The Witcher Tales und Gwent: The Witcher Card Game am 23. Oktober 2018 für PC via GOG.com veröffentlichen. Die Konsolenversionen auf PS4 und Xbox One sind ab dem 4. Dezember 2018 erhältlich.Thronebreaker: The Witcher Tales (ehemals Gwent: Thronebreaker) war zunächst eine Einzelspieler-Erweiterung von Gwent: The Witcher Card Game ist nun aber ein eingeständiger Titel. Es ist ein Einzelspieler-Rollenspiel in der Welt von The Witcher ( Details ). Thronebreaker verbindet eine Geschichte mit Puzzles und einem kartenbasierten Kampfsystem auf Basis von Gwent. Details zur Preisgestaltung sollen "in naher Zukunft" veröffentlicht werden."Das Spiel wurde von den gleichen Entwicklern erschaffen, die für einige der berühmtesten Momente in The Witcher 3: Wild Hunt verantwortlich sind und erzählt die wahrhaft königliche Geschichte von Meve, der kriegserprobten Königin von Lyrien und Rivien. Im Angesicht einer drohenden Invasion muss sich Meve wieder auf den Kriegspfad begeben - eine düstere Reise voller Zerstörung und Rache liegt vor ihr. Während des gesamten Abenteuers werden die Spieler neue und noch nie dagewesene Teile der Welt von The Witcher erkunden und sich auf aufwendig geschriebene, vielschichtige Charaktere einlassen - während sie Ressourcen sammeln, um ihre Armee zu erweitern und sich an (...) Kämpfen beteiligen, die im Skill-basierten Kampfsystem von Gwent: The Witcher Card Game ausgetragen werden", erklärt CD Projekt RED.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer