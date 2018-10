Thronebreaker: The Witcher Tales: Video präsentiert das Einzelspieler-Rollenspiel in der Welt von The Witcher - 4Players.de

CD Projekt RED stellt Thronebreaker: The Witcher Tales im folgenden, über 35 Minuten langen Video ausführlich vor. Der Video-Rundgang konzentriert sich auf den ersten Akt des Spiels und präsentiert die Geschichte, die Erkundung der Weltkarte und den rundenbasierten Kampf, der auf dem Kartenspiel Gwent basiert. Kommentiert wird das Geschehen von Mateusz Tomaszkiewicz (Game Director) und Jakub Szamalek (Principal Writer).Thronebreaker: The Witcher Tales erscheint am 23. Oktober 2018 auf PC über GOG.com . Eine Konsolenversion für PlayStation 4 und Xbox One folgt am 4. Dezember 2018. Thronebreaker: The Witcher Tales (ehemals Gwent: Thronebreaker) war zunächst eine Einzelspieler-Erweiterung von Gwent: The Witcher Card Game ist nun aber ein eingeständiger Titel. Es ist ein Einzelspieler-Rollenspiel in der Welt von The Witcher. Thronebreaker verbindet eine Geschichte mit Puzzles und einem kartenbasierten Kampfsystem auf Basis von Gwent ( zum Angespielt-Bericht ).Letztes aktuelles Video: Walkthrough"Hinter dem Spiel stecken die Entwickler, die einige der besten Momente aus The Witcher 3: Wild Hunt erschaffen haben - und diesmal dreht es sich um die wahrhaft königliche Geschichte von Meve. Im Angesicht einer drohenden Invasion durch Nilfgaard muss sich Meve, die kriegserprobte Königin von Lyrien und Rivien, wieder auf den Kriegspfad begeben - eine düstere Reise voll Zerstörung und Rache liegt vor ihr. Während des gesamten Spiels erkundet man neue und noch nie gesehene Teile der Welt von The Witcher und begegnet vielschichtigen und aufwändig geschriebenen Charakteren. All das geschieht, während man Ressourcen sammelt, die eigenen Armee nach und nach erweitert und sich durch eine epische Geschichte vorankämpft."