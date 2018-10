Thronebreaker: The Witcher Tales: Taktik-Rollenspiel für Solisten auf PC veröffentlicht - 4Players.de

CD Projekt RED hat heute Thronebreaker: The Witcher Tales für PC veröffentlicht. Das Taktik-Rollenspiel mit Gwent-Kartenkämpfen im Universum des professionellen Monsterjägers Geralt von Riva ist via GOG.com erhältlich. Die Konsolenversion für PlayStation 4 und Xbox One folgt am 4. Dezember 2018."Heute ist der Tag, auf den ich mich schon seit einiger Zeit freue", erklärt Mateusz Tomaszkiewicz, Game Director von Thronebreaker: The Witcher Tales bei CD Projekt RED. "Das Team hat viel Liebe, Leidenschaft und harte Arbeit in die Entwicklung von Thronebreaker gesteckt, um das Spiel zu einem echten RPG und einem würdigen Witcher-Abenteuer zu machen. Ich hoffe, dass die Spieler die Erfahrung genießen werden, die wir für sie parat haben - von der erwachsenen, entscheidungsgesteuerten Geschichte, die wir erzählen, über die Charaktere, die sie auf ihrer Reise treffen werden, bis hin zu herausfordernden Rätseln und geschichtsträchtigen Kämpfen."Thronebreaker wird mit einem Set "digitaler Extras" ausgeliefert. Dazu gehören der offizielle Game-Soundtrack, digitale Versionen des Artbooks "Gwent: Art of The Witcher Card Game", der The Witcher Grafikroman "Fox Children" von Dark Horse und weitere Goodies. PC-Spieler können diese Extras direkt auf der Spielseite von Thronebreaker auf GOG.COM und im GOG Galaxy Client in Anspruch nehmen. Nutzer auf PS4 und Xbox One können ihre Thronebreaker-Goodies über eine spezielle Website einlösen.Dieses Spiel hat eine kuriose Geschichte hinter sich. Schließlich war es zunächst nur als Erweiterung für das kostenlose Kartenspiel Gwent geplant, wuchs dann aber im Laufe der Entwicklung über sich hinaus, so dass CD Projekt RED jetzt ein vollwertiges Taktik-Rollenspiel für Solisten präsentiert. Ob das Abenteuer in der Welt von The Witcher 3 für 25 Euro überzeugen kann, verrät der Test