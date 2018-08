Phantom Doctrine: "Das leise XCOM": Überblick-Trailer über das Spionage-Strategiespiel - 4Players.de

Good Shepherd Entertainment hat einen "Gameplay-Trailer" mit Überblick-Charakter für Phantom Doctrine veröffentlicht, dem rundenbasierten Spionage-Strategiespiel des unabhängigen Entwicklers CreativeForge Games ( Hard West ).Als Anführer einer verdeckten Organisation, die auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges gegen eine globale Verschwörung kämpft, trainiert man Agenten, erforscht Technologien in der Basis und infiltriert feindliche Einrichtungen - entweder durch clevere Tarnung oder rohe Gewalt sollen die Pläne der Gegner aufgedeckt werden. Unsere Vorschau zum "leisen XCOM" findet ihr hier Phantom Doctrine wird am 14. August 2018 für PC (Steam, GOG), PlayStation 4 und Xbox One für jeweils 39,99 Euro veröffentlicht. PC-Spieler können auch die Deluxe-Version erwerben, die den Soundtrack des Spiels und ein digitales Artbook (separat erhältlich für 9,99 Euro) für 45,99 Euro enthält."Im Rahmen der speziellen Launch-Kampagne zum Spiels wird jeder, der das Spiel innerhalb von zwei Wochen nach der Veröffentlichung bei Steam oder GOG kauft, automatisch und kostenlos auf die Deluxe-Versionen des Spiels aktualisiert. Zusätzlich erhalten PC-Spieler, die Hard West auf Steam oder GOG besitzen, einen zusätzlichen Rabatt von 5%, wenn sie Phantom Doctrine innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung kaufen (der mit dem Launch-Rabatt für einen kombinierten Rabatt von 15% addiert wird)", schreibt der Publisher."Der Einzelspieler-Modus von Phantom Doctrine bietet zwei verschiedene Perspektiven: Erleben Sie die Geschichte als KGB-Gegenspionage oder als abtrünniges CIA-Kommando. Spieler können New Game Plus-Durchgänge der 40-Stunden-Kampagne des Spiels mit zusätzlichen Story-Inhalten freischalten oder Rivalen auf der ganzen Welt in skrupellosen Online-Multiplayer-Spielen herausfordern".Letztes aktuelles Video: Mission Debriefing Trailer