Phantom Doctrine: Rundenbasierter Spionage-Thriller für PC und PS4 erhältlich; Xbox-One-Version folgt - 4Players.de

Good Shepherd Entertainment (Publisher) und CreativeForge Games (Entwickler) haben Phantom Doctrine veröffentlicht. Das Strategiespiel von den Machern von Hard West ist auf PC (GOG.com und Steam) sowie PlayStation 4 für 39,99 Euro erhältlich - bis zum 28. August mit einem Rabatt von 10 Prozent auf allen Plattformen. Im Laufe des Tages soll noch ein Bugfix-Patch für PS4 bereitstehen. Die Xbox-One-Version folgt am 24. August."Bis zum 28. August wird der Kauf von Phantom Doctrine auf Steam und GOG.com automatisch und ohne Aufpreis auf die Deluxe Version des Spiels (Standardpreis 45,99 Euro) aktualisiert, die den Soundtrack und das digitale Artbook des Spiels enthält (separat als Bundle für 9,99 Euro erhältlich). Zusätzlich erhalten PC-Spieler, die bereits Hard West auf Steam oder GOG.com besitzen, innerhalb der nächsten zwei Wochen einen zusätzlichen Rabatt von 5% beim Kauf von Phantom Doctrine (der mit dem Launch-Sale für einen kombinierten Rabatt von 15% sorgt)."Phantom Doctrine ist ein rundenbasierter Spionage-Thriller, der in einer Welt voller verdeckter Operationen, Gegenspionage und Paranoia spielt. Der Publisher schreibt weiter: "Die Spieler führen The Cabal, eine geheime Organisation, die gegen eine globale Verschwörung kämpft und versucht, die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu kontrollieren. Befehligen Sie Ihre Basis von Operationen im Schatten: Rekrutieren und trainieren Sie Agenten, untersuchen Sie spannende Fälle, fälschen Sie Dokumente und Identitäten, erforschen Sie neue Technologien und biochemische Verfahren und verhören Sie Feinde, um sich dadurch einen taktischen Vorteil zu verschaffen. (...) Der Einzelspieler-Modus von Phantom Doctrine bietet zwei verschiedene Perspektiven: Erleben Sie die Geschichte als KGB-Gegenspionage oder als abtrünniges CIA-Kommando. Spieler können New Game Plus-Durchgänge der 40-Stunden-Kampagne des Spiels mit zusätzlichen Story-Inhalten freischalten oder Rivalen auf der ganzen Welt in (...) Online-Multiplayer-Spielen herausfordern."