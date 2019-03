Bomber Crew: USAAF-DLC und American Edition Bundle für Konsolenpiloten startklar - 4Players.de

Aktualisierung vom 13. März 2019, 08:09 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 7. März 2019, 09:20 Uhr:

Inzwischen sind sowohl der USAAF-DLC ( PlayStation Store eShop ) als auch das American Edition Bundle von Bomber Crew auf PS4, Xbox One und Switch erhältlich. Neben dem neuen Bundle ( PlayStation Store Microsoft Store ) kann aktuell auch das Originalspiel ( PlayStation Store eShop ) vergünstigt erworben werden.Am 12. März 2019 werden Runner Duck Games und Curve Digital den bereits auf PC ( Steam ) erhältlichen USAAF-DLC für Bomber Crew auch auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis werde 6,99 Euro betragen. Zeitgleich soll zudem ein American Edition Bundle des luftigen Überlebenskampfs (zum Test ) erscheinen, das für 19,99 Euro sowohl Hauptspiel als auch Erweiterung enthalten werde. In den ersten zwei Wochen wird außerdem ein Rabatt von 20 Prozent versprochen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: USAAF DLC Trailer PS4 Xbox One Switch