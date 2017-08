Im folgenden Video kündigen die Entwickler von Toadman Interactive ihren Mix aus Shooter und knallhartem Rollenspiel Immortal Unchained für Sommer 2018 an. In einer dunklen Sci-Fi-Welt wird man, ohne Bewusstsein darüber wer oder wo man ist, aus einem Gefängnis entlassen. Im Spielverlauf gilt es herauszufinden was geschehen ist und wem man trauen kann. Immortal Unchained soll für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung