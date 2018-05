Immortal: Unchained: "Soulslike" mit Fernkampf-Fokus erscheint im September - 4Players.de

Sold Out und Toadman Interactive haben mit einem Story-Trailer das Veröffentlichungsdatum für den "Action-Rollenspiel-Shooter" Immortal: Unchained angekündigt. Das "Soulslike" der schwedischen Entwickler wird weltweit am 7. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Preis soll 49,99 Euro betragen."Mit dem Fokus auf Fernkampf wollen wir Immortal: Unchained innerhalb dieses Genres unerbittlicher Spiele hervorheben und selbst den erfahrensten Spielern eine neue Herausforderung bieten", so Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Sold Out.Befreit aus seinem vermeintlich ewigen Gefängnis, kontrolliert der Spieler "die ultimative Waffe", um den Kosmos vor der Apokalypse zu bewahren. Dazu müssen Bosse in taktischen Kämpfen besiegt und düstere Sci-Fi-Welten erkundet werden.Letztes aktuelles Video: Chronicles Trailer