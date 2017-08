Bus-Simulator 18: Neues Fahrvergnügen mit Bussen von Daimler und MAN - 4Players.de

astragon Entertainment und die still alive studios versprechen mit dem Bus-Simulator 18 nächstes Jahr ein "neues Fahrvergügnen" für PC-Busfahrer. Weiter heißt es: "Das Team von stillalive studios, welches schon für den erfolgreichen Bus-Simulator 16 in astragons Portfolio verantwortlich zeichnete, arbeitet bereits mit Hochdruck und jeder Menge guter Ideen an der Entwicklung des Nachfolgetitels Bus-Simulator 18 für PC.Neben Bussen von Daimler Buses und MAN sowie einer zweieinhalb mal größeren Spielwelt als im Vorgänger dürfen sich Spieler beim Bus-Simulator 18 auf erweiterte Möglichkeiten zum Bus- und City-Modding sowie einen synchronen Mehrspielermodus freuen.Entwickelt wird der Bus-Simulator 18 unter Verwendung der Unreal Engine 4, woraus sich für stillalive studios nicht nur in grafischer Hinsicht wesentlich mehr Möglichkeiten ergeben als bisher. Weitere interessante Features des Bus-Simulator 18 schließen unter anderem einen Tag- und Nacht-Modus sowie ein erweitertes Progressions-System mit ein."Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer