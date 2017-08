Close to the Sun: Von Tesla inspirierter Horrortrip auf hoher See angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC) Screenshot - Close to the Sun (PC)

Die italiensichen Entwickler von Storm in a Teacup haben auf der gamescom 2017 ihr von Nikola Tesla inspiriertes und mit der Unreal Engine 4 realisiertes Horror-Abenteuer Close to the Sun angekündigt. Darin will man den Spieler auf eine alternative Zeitschiene zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfrachten, in der Tesla einen mysteriösen Schiffskomplex für wissenschaftliche Arbeiten erschaffen habe, auf dem etwas gewaltig schief laufe.Der an BioShock erinnerende Titel soll 2018 für PC und weitere noch nicht näher spezifizierte Plattformen erscheinen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer