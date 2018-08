Close to the Sun: Trailer gewährt weitere Einblicke in den von Nikola Tesla inspirierten Horror-Trip - 4Players.de

Das italiensiche Entwicklerstudio Storm in a Teacup hat zur gamescom 2018 in Köln einen neuen Trailer zu Close to the Sun veröffentlicht (siehe unten). Das von Nikola Tesla inspirierte Horror-Abenteuer soll Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.In dem Spiel, das an Bord eines mysteriösen Schiffskomplexes von Tesla angesiedelt ist und sich stilistisch am Art déco orientiert, will man den Spieler auf eine alternative Zeitschiene zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfrachten. Dort muss man herausfinden, was bei dem desaströsen Experiment schief gelaufen ist und im Idealfall ein Weg zurück in die richtige Zeitlinie finden. Als technisches Gerüst kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Trailer