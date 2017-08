Driftland: The Magic Revival: 4X-Strategie in luftiger Fantasywelt angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac) Screenshot - Driftland: The Magic Revival (Mac)

Die polnischen Entwickler von Star Drifters haben mit Driftland: The Magic Revival ein nach eigenen Angaben von Civilization Majesty undinspiriertes Echtzeit-Strategiespiel für PC und Mac angekündigt. Die Mischung aus 4X-Taktik (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) und Götter-Sim ist in in einer aus schwebenden Inseln bestehenden, prozedural generierte Fantasywelt angesiedelt, deren Topografie sich durch den Einsatz von Magie dynamisch verändern soll (Terraforming).Spielerisch will man mit leichter Zugänglichkeit und hohem Wiederspielwert punkten. So soll man nicht einzelne Einheiten befehligen, sondern bestimmte Ziele und Aufgaben für seine Truppen festlegen. Zudem soll man Drachen und andere Kreaturen zähmen und reiten können. Neben einer Einzelspieler-Kampagne ist auch ein Mehrspielermodus geplant. Im Herbst 2017 soll der auf Basis der Unreal Engine 4 entstehende Titel in den Early Access starten. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer