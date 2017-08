Yakuza Kiwami 2: HD-Remake von Yakuza 2 für PS4 angekündigt; zunächst nur für Japan - 4Players.de

SEGA hat Yakuza Kiwami 2 nach dem gestrigen PSN-Leck nun offiziell für PlayStation 4 angekündigt . Das Spiel ist ein HD-Remake von Yakuza 2 (PS2; 2006: Japan; 2008: Europa und Nordamerika). Es wird auf der "neusten Version" der Dragon Engine basieren wird, die bei Yakuza 6: The Song of Life zum Einsatz kommt. Neu im Vergleich zum Original ist das Szenario "Truth of Majima Goro", in dem man mit Majima Goro unterwegs ist. Auch neue Sprecher wurden verpflichtet. Veröffentlichungstermin ist der 7. Dezember 2017 in Japan und Taiwan. Ob das Remake auch hierzulande erscheinen wird, ist noch unklar.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Japan Yakuza Kiwami , das erweiterte HD-Remake des ersten Serienteils (von der PS2) erscheint hierzulande am 29. August 2017 zum Preis von 34,99 Euro für PlayStation 4 im Handel sowie als digitaler Download. Yakuza Kiwami ist optimiert auf 1080p/60fps und bietet neu vertonte japanische Dialoge der originalen Sprecher.