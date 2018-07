Yakuza Kiwami 2: Die "verbotene Romanze" im Trailer - 4Players.de

Atlus hat den Forbidden-Romance-Trailer zu Yakuza Kiwami 2 veröffentlicht, in dem es vorrangig um die Beziehung zwischen Kazuma Kiryu und der Ermittlerin Kaoru Sayama geht.Das runderneuerte HD-Remake von Yakuza 2 erscheint am 28. August 2018 für PlayStation 4. Im PlayStation Store steht eine Demoversion des Spiels zum Download zur Verfügung. Im Rahmen der Demo schlüpft der Spieler in die Rolle von Kiryu, dem Drachen von Dojima, und besucht unter anderem "das Grand", das alte Revier von Majima. Selbstverständlich hält die Stadt auch einige Ablenkungen für Kirju bereit. So kann der Drache von Dojima bei einer Partie Darts sein Können unter Beweis stellen, die Einheimischen zur Karaoke herausfordern oder seinen Highscore im Golf-Center verbessern.Letztes aktuelles Video: Forbidden Romance Trailer