Yakuza Kiwami 2: HD-Remake von Yakuza 2 für PS4 erschienen - 4Players.de

SEGA hat Yakuza Kiwami 2 am 28. August 2018 für PlayStation 4 veröffentlicht. Im PlayStation Store kostet die Special Digital Edition der HD-Neuauflage von Yakuza 2 49,99 Euro. Weiter schreibt der Hersteller: "Die Straße der Erinnerung ist lang, steinig und gesäumt von abgedrehten Typen. Spieler in Europa haben mit Yakuza Kiwami 2 ab sofort die Chance Kazuma Kiryu auf seinem Weg durch Sotenbori, Osaka, zu begleiten und Frieden zwischen rivalisierenden Gangs zu stiften – immer kurz davor stehend, selber Opfer eines plötzlichen Todes zu werden.Ein ganzes Jahr ist seit seinem Ausstieg aus der Yakuza vergangen. In Yakuza Kiwami 2 sieht sich Kazuma Kiryu, der legendäre Drache von Dojima, nun jedoch erneut mit einigen verhängnisvollen Ereignissen konfrontiert. Brutal wird er von Ryuji Goda, dem Drachen von Kansai, aus seinem friedvollen Leben herausgerissen und in die Welt zurückgeworfen, die er eigentlich hinter sich lassen wollte. Eine Welt, in der es nur einen Drachen geben kann." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer