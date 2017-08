Reigns: Her Majesty: Fortsetzung des digitalen Kartenspiels in Tinder-Manier angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Reigns: Her Majesty (PC) Screenshot - Reigns: Her Majesty (PC) Screenshot - Reigns: Her Majesty (PC) Screenshot - Reigns: Her Majesty (PC) Screenshot - Reigns: Her Majesty (PC) Screenshot - Reigns: Her Majesty (PC)

Mit Reigns: Her Majesty haben Nerial und Devolver Digital eine Fortsetzung ihres digitalen Kartenspiels in Tinder-Manier für PC, iOS und Android angekündigt. Das Indie-Strategispiel, bei dem man einmal mehr königliche Entscheidungen per Links- und Rechts-Wischs trifft, soll ab Herbst 2017 für 2,99 Euro via Steam, App Store und Google Play erhältlich sein.Für den Nachfolger des vor einem Jahr veröffentlichten Reigns seien vollständig neue Szenarien und Situationen erstellt worden. Zudem habe man Leigh Alexander für Erzählung und Dialoge sowie Jim Guthrie für den Soundtrack gewinnen können. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer