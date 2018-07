Reigns: Her Majesty: Kostenloses Transformations-Update veröffentlicht - 4Players.de

Nerial und Devolver Digital haben ein neues Update für Reigns: Her Majesty veröffentlicht. Das sogenannte Transformations-Update enthält 200 neue Karten, drei neue Charaktere sowie fünf neue Todesarten und kann kostenlos via App Store Google Play und Steam heruntergeladen werden. Darüber hinaus sollen das digitale Kartenspiel und sein Vorgänger Reigns mit 33 Prozent (iOS und Android) bzw. 50 Prozent (PC) Rabatt angeboten werden.Zum Spiel selbst heißt es: "In Reigns: Her Majesty, geht es um die kulturelle Renaissance in der neuen Ära des Wissens und der Erleuchtung - aber Gier und Eifersucht konspirieren immer noch gegen die wohlwollende Königin. Überlisten und überleben Sie diejenigen, die versuchen würden, Sie und Ihren Ehemann abzusetzen, indem Sie nach links oder rechts wischen und gerechte (oder ungerechte) Entscheidungen in allen möglichen königlichen Angelegenheiten treffen. Pflegen Sie das Gleichgewicht zwischen den mächtigsten Fraktionen des Königreichs, verwenden Sie mystische Gegenstände aus Ihrem Inventar und navigieren Sie stets sicher durch die zunehmend komplexen politischen und persönlichen Beziehungen Ihrer Dynastie."