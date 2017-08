The Last Crown: Blackenrock: Geisterjäger-Adventure für PC im Anmarsch - 4Players.de

Darkling Room und Iceberg Interactive wollen das Mystery-Adventure The Last Crown: Blackenrock noch in diesem Jahr für PC ( Steam ) veröffentlichen. Darin begeben sich die beiden Geisterjäger Nigel Danvers und Lucy Reubans wie schon im Vorgänger The Last Crown: Midnight Horror ins englische Saxton, um übernatürlichen Phänomenen und Geistergeschichten nachzugehen.Spielerisch soll auf Point-&-Click-Mechanismen in First- und Third-Person-Perspektive gesetzt werden. Neben dem Sammeln von Hinweisen und Lösen von Rätseln sollen sich auch Fotofallen installieren und Tonaufzeichnungen nutzen lassen, um paranormale Ereignisse zu dokumentieren. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer