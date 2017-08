Industries of Titan: Städtebau mit Industriefokus auf dem Saturnmond Titan - 4Players.de

Errichten Sie Produktionslinien in Ihren Fabriken, um rohe Ressourcen in immer leistungsfähigere Geräte und Gebäude zu verwandeln

Bedienen Sie die Bedürfnisse Ihrer Arbeiter, Ihrer Fabriken und Ihrer Gebäude, um eine leistungsfähige, effiziente Volkswirtschaft zu schaffen.

Gestalten Sie das Interieur Ihrer Schlachtschiffe durch strategische Platzierung von Waffen, Schilden, Triebwerken und mehr, um Schwachstellen zu reduzieren und die Kampffähigkeit zu maximieren

Überwindet Eure Feinde durch taktischen Schlachtschiffkampf, technologische Überlegenheit, politischen Einfluss oder die schiere Produktionskraft eurer Fabriken

Das Gameplay ist "Real-Time mit Pause" - spielen Sie bei Ihrem bevorzugten Tempo!

Erstellt von dem Team, das Ihnen Crypt of the NecroDancer gebracht hat, mit Kunst von Sir Carma und Nick Gunn, Musik von Danny Baranowsky und Audio von Power Up Audio.

Screenshot - Industries of Titan (PC) Screenshot - Industries of Titan (PC) Screenshot - Industries of Titan (PC) Screenshot - Industries of Titan (PC) Screenshot - Industries of Titan (PC)

Brace Yourself Games, die Macher von Crypt of the NecroDancer , haben die Städtebau-Simulation Industries of Titan für PC angekündigt . In dem Strategiespiel errichtet man eine ausgedehnte Industriestadt auf dem Saturnmond Titan. Dabei konkurriert man mit anderen großen Häusern um Ressourcen, Territorium und Macht. Gespielt wird in pausierbarer Echtzeit. Generell kümmert man sich um die Erstellung von Produktionslinien (Rohmaterial und Weiterverarbeitung), die Bedürfnisse der Arbeiter und Aufstellung einer schlagkräftigen Armee - viele Erinnerungen an die ANNO-Reihe werden wach. Ein Mehrspieler-Modus ist nicht geplant.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Ankündigung