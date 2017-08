Hokuto ga Gotoku: Neuer Titel auf Basis von "Fist of the North Star" in Japan angekündigt - 4Players.de

Das Yakuza-Studio von SEGA hat Hokuto ga Gotoku für PlayStation 4 angekündigt . Das Spiel auf Basis des Mangas "Fist of the North Star" (Hokuto no Ken) soll im nächsten Jahr in Japan erscheinen. In dem Action-Adventure erlebt Kenshiro eine komplett neue Geschichte in Eden, genauer gesagt in dem großen Unterhaltungsdistrikt der Stadt, in dem die Hoffnungen und die Sehnsüchte der Menschen aufeinandertreffen. Die Entwickler versprechen Action und Erkundung - sowie einige "Play-Spots", die für Yakuza-Reihe typisch sind. Zu einer möglichen Veröffentlichung in westlichen Gefilden hat sich SEGA nicht geäußert.Letztes aktuelles Video: Ankündigung