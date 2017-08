Yakuza Online: Free-to-play-Ableger für PC und Smartphones angekündigt - 4Players.de

SEGA hat in Japan einen Free-to-play-Ableger der Yakuza-Serie angekündigt Yakuza Online , so der Titel, soll 2018 für PC, Android und iOS erscheinen. Laut Gematsu sollen darin Geschichten aus Kamurocho (Tokio) nach den Ereignissen von Yakuza 6: The Song of Life erzählt werden.Als Protagonist werde mit dem nach 17-jähriger Inhaftierung ins von Polizei und Omi-Allianz berherrschte Vergnügungsviertel zurückkehrenden Ichiban Kasuga ein neuer Charakter eingeführt, dem Kazuhiro Nakaya im Original seine Stimme leihen werde. Japanisch-Kundige können sich im folgenden Trailer die dazugehörige Vorgeschichte zu Gemüte führen: