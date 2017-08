Rune: Ragnarok: Nachfolger von Rune angekündigt: Brutale und intensive Nahkämpfe in der nordischen Mythologie - 4Players.de

Die Human Head Studios haben mit Rune: Ragnarok völlig überraschend einen Nachfolger von Rune (2000) angekündigt. In dem Sandbox-Rollenspiel in einer offenen Spielwelt kämpfen Götter, Bestien und die letzten Menschen um das Überleben, vor dem Hintergrund des Weltuntergangs (Ragnarök). Das Spiel soll brutale und intensive Nahkämpfe mit der nordischen Mythologie verknüpfen. Rune: Ragnarok soll den Geist des Vorgängers einfangen, meint Chris Rhinehart (Project Cirector). Für welche Plattformen der Titel erscheinen wird, ist unklar. Finanziert wird die Entwicklung von ESDF Management.Die Human Head Studios waren in den vergangenen Jahren an Spielen wie Bioshock Infinite und Batman: Arkham Origins beteiligt. Ihr letztes Großprojekt (Prey 2) wurde allerdings eingestellt.Jörg schrieb im Fazit des Rune-Tests im November 2000: "Wer 3D-Grafik und beinharte Action mag, und schon immer mal den Hammer tanzen lassen wollte, der liegt mit Rune genau richtig. Ragnars Kämpfe sind aufregend und imposant in Szene gesetzt. Aber Vorsicht: Einsteigerfreundlich ist Rune aufgrund des fehlenden Tutorials und des hohen Schwierigkeitsgrades nicht gerade. Das Spiel erinnert auf den ersten Blick an Heretic 2 und Die-by-the-Sword. Letzteres hatte zwar ein sehr gewöhnungsbedürftiges, aber dafür innovatives Kampfsystem - da muss Rune leider passen. Hätten die Entwickler mehr Gewicht auf selbiges gelegt (Trefferzonen, verschiedene Attacken, Kombinationen etc.), wäre Rune sicher ein 4Players-Award vergönnt gewesen. Trotzdem schlägt Rune die derzeitigen Konkurrenten, wie etwa FAKK 2, dank der spannenden Story und der einmaligen Spiel-Atmosphäre.""From birth, the children of the North hear tales of the end of the world. A battle so great the gods fall and the Nine Worlds are consumed by frost and fire. But these tales are false. The gods did not perish. For seven years our worlds have been devoured by death and destruction. Now, mankind must rise and do what the gods could not. Ragnarok must end."Letztes aktuelles Video: Ankündigung