Rune: Neuer Trailer und Early-Access-Termin für das Action-Rollenspiel veröffentlicht - 4Players.de

Die Human Head Studios haben einen neuen Teaser-Trailer (siehe unten) zu Rune (vormals Rune: Ragnarok) veröffentlicht und bekannt gegeben , dass das Action-Rollenspiel im September 2018 in den Early Access auf Steam starten werde, wo es zusammen mit der Community in spätestens einem Jahr zur Marktreife gebracht werden soll. Neue Inhalte und Funktionen sollen Schritt für Schritt hinzugefügt werden, der Preis unverändert bleiben.Rune ist ein Sandbox-Action-Rollenspiel in einer offenen Welt. Götter, Bestien und die letzten Menschen kämpfen um das Überleben, vor dem Hintergrund des apokalyptischen Schicksals der Götter (Ragnarök). Das Spiel soll brutale und intensive Nahkämpfe mit der nordischen Mythologie verknüpfen. Rune soll den Geist des Vorgängers (aus dem Jahr 2000) einfangen, so Chris Rhinehart (Project Director).Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer