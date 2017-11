The Surge: A Walk in the Park: Erweiterung erscheint Anfang Dezember; erster Teaser-Trailer - 4Players.de

Die Erweiterung A Walk in the Park für The Surge wird am 5. Dezember 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 14,99 Euro). In dem Add-on darf man einem Vergnügungspark des CREO-Konzerns einen Besuch abstatten. Im Zentrum sollen der spielinterne Comic-Held Iron Maus und dessen Erzrivale Carbon Cat stehen, dem es natürlich den Garaus zu machen gilt."Der Park ist eine Todesfalle, durch den dem Wahn verfallene Rettungsteams und Robotermaskottchen streifen und darauf warten, neue Besucher schmerzhaft willkommen zu heißen. (...) CREO World bietet Spielern eine Menge neue Herausforderungen. Der Park, der eigentlich gebaut wurde, um CREO und seine Mission zu feiern, unterscheidet sich stark vom Rest des Komplexes und steckt voller verzweigter Pfade und Geheimnisse. Überlebe die tobenden Maskottchen und erforsche die Attraktionen des Parks, bevor du dich dem schrecklichen Boss stellst. Stelle dich dieser Gefahr mit 16 brandneuen Waffen, neuen Rüstungen und Implantaten, mit denen du deine Art zu spielen noch weiter verbessern und anpassen kannst."Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer