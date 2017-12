The Surge: A Walk in the Park: Vergnügungspark-Erweiterung für PC, PS4 und Xbox One erschienen

Ab sofort ist die Erweiterung A Walk in the Park für The Surge für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 14,99 Euro erhältlich. In dem Add-On darf man einem Vergnügungspark des CREO-Konzerns einen Besuch abstatten. Im Zentrum steht der spielinterne Comic-Held Iron Maus und dessen Erzrivale Carbon Cat. Der folgende Launch-Trailer zeigt Eindrücke des Parks und der Gegner.Der Publisher schreibt: "CREO World wurde als Freizeitpark für alle CREO Mitarbeiter und deren Familien konzipiert. Daher unterscheidet sich seine Umgebung auch grundlegend vom Rest des, durch zahlreiche automatisierte Fertigungshallen geprägten, CREO-Komplexes. Spieler erkunden die Geheimnisse des verwüsteten Parks und kämpfen im Schatten der Fahrgeschäfte gegen durchgedrehte Maskottchen, sowie neue Bossgegner. Dafür stehen ihnen 16 vollkommen neue Waffen sowie Rüstungsteile und Implantate zur Verfügung. Neben der kostenlosen Fire-&-Ice-Waffen-Erweiterung, bietet A Walk in the Park neue Inhalte für die Einzelspielerkampagne, die The Surge ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung noch frisch halten."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer