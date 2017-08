Tokyo Game Show 2017: Pressekonferenz von Sony am 19. September - 4Players.de

Auf der gamescom 2017 fand keine Pressekonferenz von Sony statt, aber im Zuge der Tokyo Game Show (21. September bis 24. September 2017) wird es eine solche Veranstaltung geben. Stattfinden wird die Pressekonferenz am 19. September 2017 um 16:00 Uhr (Ortszeit). Hierzulande ist es dann 9:00 Uhr morgens. Übertragen wird die Veranstaltung via YouTube.Auch für die Paris Games Week 2017 hat Sony eine Pressekonferenz geplant. Die "Media Showcase Live from Paris" soll am 30. Oktober 2017 (Montag) um 17 Uhr beginnen. Last but not least wird Sony zum Jahresausklang die Hausmesse PlayStation Experience 2017 am 9. und 10. Dezember in Anaheim abhalten.