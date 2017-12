Bis Ende März 2018 soll Warhammer: Vermintide 2 auf PC veröffentlicht werden; Konsolen werden später versorgt. Das Spiel, das auf Warhammer: End Times - Vermintide aufbaut, wird erneut kooperative Gefechte mit Nahkampf-Fokus bieten. Diesmal stehen fünf Helden mit 15 Berufen (unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und Waffe) zur Auswahl. Bekämpft werden Chaos und Skaven. Über die Chaos-Neulinge, das Belohnungssystem, Würfel, Lootboxen, das Grimoire-System, das Trefferfeedback und die Grafik-Engine sprach ich mit Victor Magnuson (Game Designer) von Fatshark.Victor Magnuson: Ich denke, dass sich viele Spieler (wie wir selbst) nach einem Spiel sehnten, das von der Formel von Left 4 Dead inspiriert wurde und treu dieser Vorlage folgte - und kombiniert mit unserem Blick auf das dunkle und düstere Warhammer-Universum kam die Mischung wirklich gut bei den Spielern an. Ich glaube auch, dass den Leuten der Nahkampf gefallen hat, der in einem First-Person-Spiel nur schwer hinzubekommen ist. Und wir sollten die Beute nicht vergessen, denn jeder liebt Beute!Victor Magnuson: Ja, nach der Niederlage in Ubersreik haben die feigen Skaven einen Dunklen Pakt mit den mächtigen barbarischen Anhängern von Nurgle aus dem Norden geschlossen. Wie schon gesagt, die wahre Macht der Skaven kommt aus ihrer nie enden wollenden Versorgung an Nachschub und dem völligen Mangel an Respekt für ihr eigenes Leben. Die Chaoskrieger nehmen sich ihrer Probleme mit brutaleren Mitteln an. Sie sind massive Kolosse, die in den harten Gebieten der nördlichen Einöde für den Kampf leben. Die Spieler werden feststellen, dass ihre Kämpfer nicht so leicht herumgeschubst werden können und sie ihr ganzes Arsenal an Tricks anwenden müssen, um ungeschoren davonkommen.Victor Magnuson: Das Würfel-System wird in Vermintide 2 nicht zurückkehren, obwohl es eine nette Anspielung auf die Tabletop-Wurzeln von Warhammer war. Wir hatten das Gefühl, dass die wahren Chancen der Spieler, eine gute Belohnung zu erhalten, niemals zu den Erwartungen der Spieler passten. Es war auch ein bisschen hart, nur einen Gegenstand pro abgeschlossenem Level zu bekommen und der RNG (Zufallszahlengenerator) konnte Spieler wirklich fertigmachen, wenn sie Pech hatten. Wir fügten über die Lebensdauer von Vermintide einige Systeme hinzu, um das zu beheben, aber letztendlich dachten wir, dass ein komplett neues System zur Belohnung der Spieler besser funktionieren würde. So werden die Spieler in Vermintide 2 jedes Mal, wenn sie ein Level beenden, mit einer Reihe von Gegenständen belohnt und mindestens einer dieser Gegenstände wird garantiert für den Helden sein, den sie gerade spielen, und wird auch auf den Beruf zugeschnitten sein, den sie gerade spielen.Wir haben auch die Art und Weise, wie wir die Itemization [Verteilung der Gegenstände] machen, komplett überarbeitet, um den Spielern Gegenstände zu geben, die für sie relevant sind - und die Gegenstände, die ein Spieler bekommt, werden immer auf einem ähnlichen Powerlevel wie die Ausrüstung sein, die er/sie gerade benutzt.Victor Magnuson: Wir haben unsere Kampfsysteme ausführlich untersucht und so viel wie möglich verbessert, ohne das zu verlieren, was das erste Spiel ausgemacht hat. Wir haben die Anzahl der Trefferanimationen erhöht und die Berechnung der Auswirkungen der Treffer verbessert, um die Trefferaktionen und die Trefferreaktion besser widerzuspiegeln, sobald ein Spieler einen Gegner trifft.Victor Magnuson: Beutekisten können prinzipiell alles bedeuten und sind eine Möglichkeit, das Spiel zu monetarisieren, was bei den Kunden offensichtlich nicht sehr beliebt ist. Unser offizieller Standpunkt ist, dass Lootboxen, wie sie jetzt diskutiert werden, nichts sind, was wir übernehmen wollen. Wir wollen kein Pay-to-Win-System mit Lootboxen in Vermintide 2 haben.Generell können die Spieler die gleiche Art von Post-Launch-Unterstützung für Vermintide 2 erwarten, wie schon bei Vermintide - also eine Reihe kostenloser Updates zusammen mit größeren kostenpflichtigen DLC-Paketen.Victor Magnuson: Ja, das Grimoire-System, wie es von der Community genannt wurde, war eine wirklich nette Möglichkeit für die Spieler, direkt den Schwierigkeitsgrad eines Levels zu beeinflussen und die Chancen auf bessere Beute zu erhöhen. Dieses System wird im Nachfolger definitiv zurückkehren, aber mehr kann ich an dieser Stelle nicht darüber erzählen.Victor Magnuson: Wir haben die Engine ständig aktualisiert, seit wir Vermintide veröffentlicht haben. Dies hat zu einer besseren Optimierung beigetragen, vor allem wie wir sowohl die CPU als auch die GPU nutzen. Wir haben auch Unterstützung für DX12 hinzugefügt. Zu den vielleicht auffälligsten Neuerungen gehören volumetrisches Licht und volumetrischer Nebel, der den Umgebungen wirklich viel Tiefe verleiht. Wir haben Textur-Streaming hinzugefügt, das eine bessere Texturbehandlung ermöglicht und uns dadurch ermöglicht, mehr Details zu zeigen. Und wir haben dieses coole neue Flüssigkeitssystem, das Flüssigkeiten ermöglicht, die sich natürlich in der Umgebungen ausbreiten, was uns Napalm-ähnliche Angriffe erlaubt, bei denen sich das Feuer über die Flüssigkeit in den Umgebungen ausbreitet.Zwei Fragen konnten bzw. wollten die Entwickler nicht beantworten. Die erste Frage drehte sich um die Charakter-Individualisierungsoptionen kosmetischer Natur, schließlich würde das Warhammer-Universum da reichhaltige Möglichkeiten bieten - zum Beispiel die Roben der "Bright Wizards". Die zweite Frage bezog sich auf Verbesserungen der Kommunikation innerhalb der Gruppe mit Emotes oder vordefinierten Nachrichten.Letztes aktuelles Video: Trailer