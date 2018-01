Den Soundtrack von Warhammer: Vermintide 2 wird Jesper Kyd komponieren. Der dänische Komponist war schon für die Musik des Vorgängers ( Warhammer: End Times - Vermintide ) verantwortlich. Er schrieb außerdem die Musik für Battle Chasers: Nightwar, State of Decay 1 & 2, Borderlands 2, Darksiders 2, Assassin's Creed 2 und die ersten vier Hitman-Teile. Drei Stücke aus dem Soundtrack könnt ihr euch in folgenden YouTube-Videos anhören."Inspired by Norse mythology, Jesper Kyd's original score for Vermintide 2 explores ancient tribal music and dark magic fantasy elements as well as evolving the raw acoustic soundscape he developed for the first game. Kyd channels his Scandinavian roots, blending Viking and Norse-inspired vocals, ritualistic percussion styles and new custom-made instruments built specifically for Vermintide 2, to create another unique soundtrack experience."Bis Ende März 2018 soll Warhammer: Vermintide 2 auf PC veröffentlicht werden. Das Spiel, das auf Warhammer: End Times - Vermintide aufbaut, wird erneut kooperative Gefechte mit Nahkampf-Fokus bieten. Diesmal stehen fünf Helden mit 15 Berufen (unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und Waffe) zur Auswahl. Bekämpft werden Chaos und Skaven. Über die Chaos-Neulinge, das Belohnungssystem, Würfel, Lootboxen, das Grimoire-System, das Trefferfeedback und die Grafik-Engine sprach ich kürzlich mit Game Designer Victor Magnuson ( zum Interview ).Letztes aktuelles Video: Demo Spielszenen Alpha-Version