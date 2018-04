Warhammer: Vermintide 2: Über eine Million Verkäufe in fünf Wochen & neue Rabatt-Aktion auf Steam - 4Players.de

Bildquelle: Fatshark

Die PC-Version von Warhammer: Vermintide 2 hat sich seit der Veröffentlichung am 8. März 2018 über eine Million Mal verkauft, wie Entwickler Fatshark stolz verkündet . Passend dazu hat man eine Infografik mit weiteren Zahlen aus dem Spiel veröffentlicht sowie eine einwöchige Rabatt-Aktion auf Steam angekündigt, bei der vom 12. bis zum 19. April zehn Prozent Ermäßigung auf den Verkaufspreis der kooperativen Fantasy-Action gewährt werden:Bereits innerhalb der ersten Verkaufswoche konnten über 500.000 Exemplare abgesetzt werden (wir berichteten ). Konsolen-Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One befinden sich bereits in Arbeit, entsprechende Beta-Tests sollen noch dieses Frühjahr stattfinden.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer