Warhammer: Vermintide 2: 20 GB großes Update 1.0.8 optimiert Levels und Engine-Performance - 4Players.de

Für Warhammer: Vermintide 2 ist das bisher größte Update 1.0.8 erschienen. Die Downloadgröße beträgt ungefähr 20 GB. Die Entwickler wollen "hunderte von Änderungen" an den Levels des Spiels vorgenommen haben, um die Positionen zu entfernen, an denen die Spieler steckenbleiben konnten. Zugleich wurden die Spawnpunkte von Patrouillen angepasst, um die Chance zu verringern, dass sie direkt vor dem Spieler erscheinen. Außerdem sollen die Gegner nicht mehr durch Level-Objekte angreifen können. Des Weiteren ist die Engine ausführlich optimiert worden. Auf allen Systemen sollte daher eine Leistungssteigerung spürbar sein, heißt es.Die ausführliche Liste mit allen Verbesserungen und Veränderungen in den Bereichen Bots, Sound, Grafik, Gegenstände, Fertigkeiten, Gegner, Levels und Stabilität findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Fazit