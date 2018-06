Warhammer: Vermintide 2: Offener Betatest auf Xbox One gestartet; Termin steht fest - 4Players.de

Fatshark hat angekündigt , dass Warhammer: Vermintide 2 am 11. Juli 2018 auf Xbox One erscheinen wird. Das Spiel wird direkt zum Verkaufsstart im Xbox Game Pass enthalten sein. Außerdem ist heute der offene Betatest auf der Microsoft-Konsole angelaufen. Der Betatest soll bis zum Verkaufsstart der Vollversion laufen. Die Beta ist offline spielbar. Den Beta-Client findet ihr im Xbox Store oder hier Die Standard Edition des kooperativen Nahkampfspiels wird 29,99 Euro kosten. Der Preis der Premium Edition (mit Vorbestellungs-Portraitrahmen, sechs exklusiven Heldentaten, thematischen Helmgart-Heraldry-Skins, einem Premium-Edition-Portraitrahmen und Dekorationen für die Feste) liegt bei 44,99 Euro.Wann die Umsetzung für PlayStation 4 folgen wird, steht noch nicht fest. Unseren Test der PC-Version findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Xbox One Teaser