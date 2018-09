Warhammer: Vermintide 2: Shadows over Bögenhafen: Erster DLC für die Fantasy-Action auf Xbox veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 20. September 2018, 8:08 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28. August 2018, 15:29 Uhr:

Inzwischen hat Fat Shark das Add-on auch für Xbox One veröffentlicht. Im Xbox Games Store schlägt die wie folgt beschriebene Erweiterung mit 9,99 Euro zu Buche: "Der erste DLC für Warhammer: Vermintide 2 führt die Handelsstadt Bögenhafen ein, die unter der Ausbreitung von Nurgles Verderbnis leidet, die das Reikland langsam überschwemmt. Findet die Quelle der Infektion und zerstört sie, bevor Bögenhafen untergeht. (...) Die Level von 'Shadows Over Bögenhafen' können gratis im Schnellspiel gespielt werden. Nach dem Kauf der DLC wird es möglich sein, eigene Spiele zu erstellen und Zugriff auf alle Quests, Herausforderungen und Kosmetik zu erhalten."Fatshark hat am 28. August 2018 mit " Shadows over Bögenhafen " den ersten Zusatzinhalt für Warhammer: Vermintide 2 auf dem PC veröffentlicht . Der 7,99 Euro teure DLC fügt der Koop-Action (zum Test ) zwei neue Levels, neue Kosmetik wie Hüte, Skins, Portraitrahmen und Illusionen sowie neue Quests und Herausforderungen hinzu. Die neuen Levels können auch gratis im Schnellspiel-Modus gespielt werden. Weiter heißt es von den Machern: "Der Seuchenschnitter sucht Bögenhafen heim. Ein legendäres Chaos-Runenschwert, das Tod und Verwesung in die Handelsstadt gebracht hat. Um Bögenhafen zu retten, muss der Seuchenschnitter gefunden und zerstört werden … Wenn das überhaupt möglich ist.'Schatten über Bögenhafen' führt mit der bevorstehenden Zerstörung der Stadt Bögenhafen neue Inhalte in Vermintide 2 ein. Die Helden werden damit beauftragt, die Quelle von Nurgles Verderbnis zu finden, die die Stadt langsam verzerrt. Ihre Suche beginnt in der Grube, einem von Krankheit heimgesuchten Armenviertel, und führt sie über den Fluss in das Viertel Göttenplatz."Letztes aktuelles Video: Shadows over Boegenhafen DLC Trailer PC