Warhammer: Vermintide 2: Geheimnisnacht-Update bringt Nachtmodus für alle Karten - 4Players.de

Für Warhammer: Vermintide 2 ist das kostenlose Update 1.2.2 auf PC und Xbox One veröffentlicht worden. Es ist das 44. Update auf PC (Downloadgröße: 4 GB).Das "Geheimnisnacht" betitelte Update führt einen Nachtmodus für alle Levels in Vermintide 2 ein und verändert den Look von "Taal's Horn Keep". Darüber hinaus öffnet der Trophäenraum in der eigenen Festung seine Pforten, in dem man seine Erfolge und Fortschritte präsentieren kann. Eine Event-Quest (exklusiver Portraitrahmen) ist ebenfalls ein Bestandteil des Updates. Das Change-Log findet ihr hier Das kooperative Actionspiel und der DLC "Bögenhafen" soll im Laufe des Tages auf beiden Plattformen mit Rabatt angeboten werden.Letztes aktuelles Video: Shadows over Boegenhafen DLC Trailer PC