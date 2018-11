Warhammer: Vermintide 2: "Back to Ubersreik" (DLC) mit Karten aus Vermintide 1 angekündigt - 4Players.de

Die zweite Download-Erweiterung für Warhammer: Vermintide 2 wird "Back to Ubersreik" sein. Das DLC-Paket wird drei Levels aus Warhammer: End Times - Vermintide enthalten, darunter die laut Fatshark sehr beliebte Karte "Horn of Magnus". Allerdings wollen die Entwickler die Schauplätze überarbeitet und verbessert haben, schließlich soll man sowohl auf Skaven als auch auf Chaos treffen."Back to Ubersreik" wird im Dezember 2018 für PC und Xbox One zur Verfügung stehen und 7,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Back to Ubersreik