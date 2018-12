Warhammer: Vermintide 2: "Back to Ubersreik" (DLC) steht bereit - 4Players.de

Für Warhammer: Vermintide 2 auf PC steht die Erweiterung "Back to Ubersreik" bereit (Preis bei Steam : 7,99 Euro). Das DLC-Paket enthält drei Levels aus Warhammer: End Times - Vermintide: Horn of Magnus, Engines of War und Garden of Morr. Die Entwickler wollen die Schauplätze überarbeitet und verbessert haben, schließlich soll man sowohl auf Skaven als auch auf Chaos treffen. Neue Quests und Herausforderungen sowie Waffen, Illusionen und Überraschungen werden versprochen. Der DLC wird später auf Konsolen erscheinen."Als die Helden in Übersreik einen Magneten finden, schickt Olesya, die örtliche Meisterspionin und eine graue Magierin, die Helden in eine Illusion von Übersreik. Übersreik, die Stadt, in der Sigmar angeblich zur Welt kam, liegt in der Mündung des Passes der Grauen Dame. Als die Helden zurückkehren, scheint sich … nicht viel geändert zu haben. Im zweiten DLC von Vermintide 2 kehren die Helden nach Übersreik zurück, um die dunklen Geheimnisse zu lüften, die in der Stadt verborgen sind.""Die Levels aus 'Back to Ubersreik' können im Schnellspiel oder durch den Beitritt zu einem Spiel im Lobby-Browser nicht kostenlos gespielt werden, es sei denn, du besitzt den DLC oder trittst einem Freund bei, der es tut."Letztes aktuelles Video: Back to Ubersreik Release Trailer