Pikuniku: Farbenfrohes Puzzlespiel erscheint 2018 für PC und Switch; Devolver Digital übernimmt Vertrieb - 4Players.de

Die Entwickler von Sectordub kündigen heute ihr Puzzlespiel Pikuniku an, das 2018 für PC und Switch erscheinen soll. Zur Geschichte und Spielwelt heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:

Pikuniku ist ein reichlich absurdes Puzzle-Erkundungsspiel, das in einer seltsamen und verspielten Welt stattfindet, wo nicht alles so glücklich ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Piku, ein frischer und irgendwie armloser Außenseiter, hilft den Stadtbewohnern, ihren Ängsten zu begegnen, eine tiefgehende, staatliche Verschwörung aufzudecken und die fröhliche Gemeinschaft in einem herrlichen dystopischen Abenteuer wieder aufzubauen.

Die Spieler können eine knallbunte Welt in ihrem Wunschtempo erforschen, schrecklichen Charakteren bei ihren ungewöhnlichen Anfragen helfen und clevere Rätsel lösen - ohne dabei jemanden zu verletzen. Spieler folgen dem exzentrischen Bürgermeister, der einem Dorf voller eigenartiger Charaktere und voller Sorgen und Beklommenheit vorsteht – einer eigentlich perfekten Welt am Rande des Chaos. Und so hilft man aus, schließt neue Freundschaften und bringt die Gemeinschaft durch gute Taten wieder zusammen. Gemeinsam mit einem Freund namens Niku erobert man dann sogar eine Reihe von benutzerdefinierten Zwei-Spieler-Leveln im lokalen, kooperativen Spielmodus.

“Bereits im Laufe der frühen Entwicklung wurde klar, das Gemetzel und Gewalt dieses Spiel richtig teuer machen würden“, erklärt Devolver Digital CFO Fork Parker. "Und ich bin nicht dazu bereit, diesen Mehrpreis zu bezahlen – also freut euch auf lebendige Farben und nette, unbesiegbare Charaktere!"



Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer