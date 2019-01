Pikuniku: Dystopisches Rätselabenteuer für PC und Switch im Anmarsch - 4Players.de

Sectordub und Devolver Digital werden das dystopische Puzzle-Abenteuer Pikuniku am 24. Januar 2019 für PC, Mac und Linux ( Steam itch.io ) sowie Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis wird mit 10,79 Euro angegeben, wobei im eShop vom 17. bis zum 24. Januar ein Vorbesteller-Rabatt von zehn Prozent gewährt werden soll.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Pikuniku ist ein gleichermaßen absurdes wie auch wunderbares Puzzle-Explorationsspiel, das in einer seltsamen, aber verspielten Welt spielt, in der nicht alles so glücklich ist, wie es scheint. Spieler helfen eigenartigen Charakteren, Kämpfe zu gewinnen, eine tiefe Staatsverschwörung aufzudecken und eine lustige kleine Revolution in diesem wunderbaren dystopischen Abenteuer anzuzetteln. Die Spieler können allein durch ein kleines Gespräch mit denkwürdigen Bewohnern (mit manchmal bizarren Hilfeanfragen) auf eine bemerkenswerte Reise gehen oder sich mit einem Freund in kooperativen Levels zusammenschließen, die speziell für zwei Spieler entwickelt wurden." Hier eine Kostprobe: