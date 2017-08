Survived By: Bullet-Hell-MMO für 100 Spieler mit Permadeath-Mechanik - 4Players.de

Screenshot - Survived By (PC) Screenshot - Survived By (PC) Screenshot - Survived By (PC) Screenshot - Survived By (PC) Screenshot - Survived By (PC) Screenshot - Survived By (PC)

"MMORPG-Schlachten mit bis zu 100 Spielern: Survived By ist ein Massively Multiplayer Online-Rollenspiel, in dem bis 100 Spieler gleichzeitig kämpfen können. Weiche Geschossen aus, bekämpfe die Chimera-Horden, erreiche neue Stufen und verbessere deine Ausrüstung und Waffen. Aber Vorsicht, dem Tod folgt ein böses Erwachen.

Permadeath ist nur der Anfang: Im Gegensatz zu traditionellen Rogue-lites kann der Spieler Lebensenergie regenerieren und muss daher nicht allem ausweichen, um am Leben zu bleiben. Aber wenn ein Spieler stirbt, verliert er fast alles. Der aktuelle Charakter wird dann durch einen Nachfolger ersetzt, der einen kleinen Teil des Erbes seines Vorgängers in sich trägt.

Bullet-Hell-Ballistik: Spieler erschaffen zunehmend tödlichere Waffen, die den taktischen Optionen der jeweiligen Klassen angepasst werden können. Sie nutzen eine Kombination aus Magie, Stahl und Spezialfähigkeiten, um Gegner anzugreifen und ihren Geschossen zu entgehen.

Pixel-Art-Welt: Spiele zusammen mit Freunden oder anderen Spielern und erkunde eine riesige atemberaubende Pixel-Art-Welt. Schnapp dir deine Ausrüstung und versammle deine Freunde, um gegen Feinde anzutreten, Dungeons zu erkunden und Ausrüstung zu tauschen – das alles in einer weitläufigen Welt voller versteckter Trophäen, Herausforderungen und vielen Hundert Stunden Gameplay.

Stelle eigene Waffen her, um die gegnerischen Horden zu besiegen: Spieler können tödliche Projektilwaffen herstellen, um Gegner wie Beasts (feindselige und aggressive Kreaturen), Infernals (gnadenlose Truppen der Zerstörung), Furies (Realität gewordene Albträume, die alles, was sie berühren, verderben), Spirits (die manifestierten Mächte der Natur) und viele andere zu besiegen.

Faires Free-To-Play-Modell: Survived By ist als faires Free-to-Play-Spiel konzipiert. Jeder Gegenstand im Spiel kann ohne Bezahlung erlangt werden.

Regelmäßige Updates: Survived By wird regelmäßig mit neuem Content und fantastischen neuen Features erweitert. Dabei werden die Meinungen und Wünsche der Community eine große Rolle spielen."

Digital Extremes (Publisher) und die Human Head Studios (Entwickler) haben das Free-to-play Retro-MMO Survived By für PC angekündigt. In dem Spiel kämpfen bis zu 100 Teilnehmer in "Bullet-Hell-Kämpfen" im Pixel-Art-Design gegen allerlei Gegner - und Permadeath gehört auch dazu."Die Spieler erschaffen ihre Charaktere, stellen mächtige Waffen her, steigen auf und kämpfen in einer Welt, die von chaotischen Monstern an den Rand des Abgrunds getrieben wurde. Survived By lässt den Spieler aus verschiedenen Klassen wählen (zu Beginn Alchemist, Harbinger, Infiltrator, Sentinel, Geomancer und Druide), die über spezielle Kräfte und Fähigkeiten verfügen. Jedes Mal, wenn ein Spieler stirbt, wird der Charakter durch einen Nachfolger ersetzt, der einen kleinen Teil des Erbes seines Vorgängers in sich trägt. Dieses Erbe beschert dann Vorteile wie neue Stärkungen und Werte-Booster. Für jedes neue Durchspielen kann ein neuer Charakter gewählt werden, so dass die Spieler die Dungeons und Bosse des Heartlands jedes Mal neu erleben können", erklärt der Hersteller. Interessierte Spieler können sich hier für den Alpha-Test anmelden "Während der Entwicklung von Survived By haben wir uns an die wichtigen Gameplay-Elemente der Spiele erinnert, mit denen wir aufgewachsen sind, und haben sie an moderne Rollenspiele angepasst", so Executive Producer Ryan Jackson. "Wenn man auf einen Server mit 100 Spielern kommt, ist das unglaublich faszinierend, weil es eine einzigartige Mischung aus Crafting, Teamwork und rasantem Bullet-Hell-Wahnsinn ermöglicht."Letztes aktuelles Video: TeaserFeatures von Survived By: