Travis Strikes Again: No More Heroes: Actionspiel von Suda51 exklusiv für Switch - 4Players.de

Travis Touchdown feiert in Travis Strikes Again: No More Heroes sein Comeback auf Switch. Es wird im nächsten Jahr exklusiv auf der Nintendo-Konsole erscheinen. Entwickelt wird der Titel von Marvelous, Grasshopper Manufacture und Shirogumi. Game Director ist Goichi "Suda51" Suda ( killer 7 Killer is Dead ). Außerdem sind einige andere Indie-Entwickler involviert - angedeutet wird das Team von Hotline Miami (Dennaton Games).Sieben Jahre nach den Ereignissen aus No More Heroes sinnt der Vater eines Opfers von Travis auf Rache. Es kommt zu einem Kampf und währenddessen werden beide Charaktere von der Spielekonsole "Death Drive Mark II" eingesaugt. In der Spiele-Dimension müssen sie sechs Spiele überstehen und dabei die Bosse der Marke "Over the Top" ausschalten.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung