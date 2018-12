Travis Strikes Again: No More Heroes: Drei Spiele-Dimensionen im Trailer - 4Players.de

In Travis Strikes Again: No More Heroes für Nintendo Switch wird man in sechs Spiele-Dimensionen unterwegs sein. Hierzu gehören u. a. "Coffee and Doughnuts", "Electric Thunder Tiger 2" und "Life is Destroy", die Grasshopper Manufacture in folgenden Trailern vorstellt. Das Spiel wird am 18. Januar 2019 für 29,99 Euro erscheinen.Sieben Jahre nach den Ereignissen aus No More Heroes sinnt der Vater eines Opfers von Travis auf Rache. Es kommt zu einem Kampf und währenddessen werden beide Charaktere von der Spielekonsole "Death Drive Mark 2" eingesaugt. In der Spiele-Dimension müssen sie sechs Spiele überstehen und dabei die Bosse der Marke "Over the Top" ausschalten. Dabei müssen Travis und Bad Man ihren Zwist begraben und zusammenarbeiten. Zwei Spieler können sich gemeinsam mit jeweils einem Joy-Con in den Kampf stürzen."Jede virtuelle Welt hat ihre eigene Atmosphäre - von schnörkelloser Kampf-Action bis hin zu komplexen Rätseln. Man weiß also nie, was genau einen erwartet - abgesehen von jeder Menge Gemetzel natürlich! Schlagt euch mit Travis' Beam Katana oder Bad Mans verlässlichem Schläger durch Massen von Bugs. Und nicht nachlassen, bis auch der letzte Boss erledigt ist!"